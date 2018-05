Scontro frontale tra due auto: tanta paura per due bambini piccoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OFFAGNA - Momenti di grande apprensione quelli vissuti nel primo pomeriggio in locità Vallone ad Offagna a causa dello scontro frontale tra due auto, poi il sollievo. Un'auto condotta da una donna si è scontrata con un'altra vettura guidata da una donna che aveva con se anche i due figli piccoli. Solo lievi ferite per i due bimbi portati per tutti gli accertamenti del caso all'ospedale Salesi, sul posto il 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale con il traffico che ha subito solo lievi rallentamenti.