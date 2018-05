Scontro all'incrocio due persone estratte dai vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Incidente stradale questa mattina, attorno alle 10. I vigili del fuoco sono intervenuti in via di Offagna, all'incrocio con via Montecerno, per uno scontro tra due macchine. I vigili del fuoco utilizzando il motodivaricatore hanno estratto da una vettura due persone anziane affidandole al personale medico del 118.