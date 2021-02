Osimo scivola sotto i 35mila abitanti: in crescita Castelfidardo e Offagna

OSIMO - Dopo un ventennio di crescita esponenziale, la popolazione di Osimo cala sensibilmente e torna sotto le 35mila unità. A guadagnarci, oltre alla vicina Ancona che invece cresce, sono anche tutti gli altri comuni della Valmusone. Tranne Numana, l’unico altro comune che come Osimo perde residenti.



Dai dati recuperati dai sette uffici anagrafe della zona emerge in sostanza che, a causa della decrescita osimana, tutta la Valmusone perde residenti rispetto all’anno prima. Se a fine 2019 gli abitanti a sud di Ancona erano 83.466, a fine 2020 sono 83.296, quasi 500 in meno rispetto agli 83.713 di fine 2017. Un dato che fa comunque della Valmusone uno dei distretti più popolosi della provincia. L’attuale decrescita è da imputare soprattutto all’emorragia di Osimo, che in un anno perde addirittura 242 residenti, scendendo da 35.060 a 34.818, di cui 17.100 maschi e 17.718 femmine. Dimezzato il flusso migratorio: se nel 2019 erano stati 1.060 gli immigrati arrivati a Osimo, l’anno scorso sono stati 661. I dati, va detto, non sono ancora ufficializzati dall’Istat, ma dovrebbero cambiare poco dopo la comunicazione che verrà fornita all’Istituto di statistica dagli stessi uffici anagrafe contattati. Sebbene questo improvviso e netto calo, la città dei “senza testa” resta comunque la quarta in provincia per popolazione dopo Ancona, Senigallia e Jesi e ormai nettamente davanti a Fabriano.



Se Osimo perde dunque terreno, ne guadagna la vicina Castelfidardo, che aumenta la propria popolazione seppur di sole 18 unità, passando da 18.611 a 18.629, di cui 9.125 maschi e 9.477 femmine. Una ripresa lenta dopo il record di fine 2016, quando i fidardensi erano 18.679. Anche Loreto ha un lieve trend di crescita (+11) salendo da 12.724 residenti a 12.735, di cui 6.109 maschi e 6.626 femmine, ma resta lontana da quota 13mila sfiorata nel 2018. Stesso discorso vale per Camerano che registra un +12 che ne consolida la sua quarta posizione di Comune più popoloso della zona: da 7.170 residenti a 7.182 (di cui 3.521 maschi e 3.661 donne), comunque scesi rispetto ai 7.218 di fine 2017. Segue al quinto posto Sirolo, che ha invece un lento e costante aumento rispetto ai 4.078 residenti del 2017, passando dai 4.089 di fine 2019 e agli attuali 4.108, di cui 1.929 maschi e 2.129 femmine. Un ottimo +19, che gli permette di stabilizzarsi sopra soglia 4mila, traguardo invece lontano nella vicina Numana, l’unica a perdere residenti (-8) oltre Osimo: da 3.784 a 3.776 (di cui 1.895 maschi e 1.881 femmine) comunque in crescita rispetto ai 3.757 di fine 2017.



Infine Offagna, che seppur ultima tra le sette sorelle della Valmusone, registra però, forse a sorpresa, l’incremento più alto, con un +20 che gli permette di confermarsi sopra la fatidica quota 2mila raggiunta nel 2018 dopo anni di faticosa rincorsa. Gli offagnesi ora sono 2.048 (di cui 1.020 maschi e 1.028 femmine) rispetto ai 1.992 di fine 2017. La fotografia che emerge è di un distretto ora in stallo demografico dopo anni invece di forte crescita trainata da Osimo. Uno stallo che fa il paio con quello accusato per la crisi industriale e la carenza di servizi e infrastrutture.

