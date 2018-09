Schianto all'incrocio tra auto e moto: centauro in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Schianto all’incrocio semaforico, paura per un centauro rimasto gravemente ferito. L’incidente è avvenuto ieri sera attorno alle 20,30 ad Osimo Stazione. All’ospedale è finito pure un ragazzo di 21 anni, ma le sue condizioni non sono preoccupanti. Sul posto è intervenuto il 118 insieme ai carabinieri. Sarebbe stato provocato da una mancata precedenza lo scontro fra l’auto condotta dal giovane (V.P.), ricoverato al pronto soccorso di Osimo, e la moto Bmw su cui viaggiava un 56enne (G.B.) dipendente della Marvit, trasportato a Torrette in codice di massima gravità.