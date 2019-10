Scontro frontale tra auto sulla provinciale Due persone ferite, una è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Due donne sono rimaste ferite in un incidente stradale, una è in gravi condizioni ed è stata trasportata all'ospedale regionale in eliambulanza. E' successo intorno alle 15.30 in via Flaminia II, il tratto della strada provinciale 25 che dalla nuova rotatoria di Osimo Stazione sale verso il centro abitato. Una strada in forte pendenza, oggi ancora più pericolosa a causa del fondo bagnato per la pioggia. Si è trattato di uno scontro frontale tra una Fiat Panda e una Renault Twingo. Tutte e due le conducenti sono finite al pronto soccorso in codice rosso. Più preoccupanti le condizioni della ferita trasportata in elicottero ad Ancona. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco. Sulla strada, per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi, è stato istituito un senso unico alternato.