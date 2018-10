Camion contro un'auto e finisce nel giardino: Paura per mamma e bambino di tre anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Paura ad Osimo per uno spettacolare incidente che ha coinvolto un camioncino ed un'utilitaria con a bordo una mamma col figlio di 3 anni.Lo schianto è avvenuto tra via Jesi e via Molino basso dove, per cause ancora al vaglio della polizia locale, si sono scontrati un camionicno condotto da un 73enne romano ed una Panda con a bordo una 43enne del posto ed il figlio di 3 anni. Il camioncino ha finito la sua corsa adagiandosi su un fianco nel gairdino di un'abitazione, l'auto contro la recinzione di un'altra casa. Tutte le persone coinvolte sono state soccorse dalla Croce Rossa: l'autotrasportatore è stato porto all'ospedale di Osimo, la mamma a Torrette ed il piccolo al Salesi.