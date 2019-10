© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Momenti di spavento: i vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera intorno alle 21:45 ad Osimo sulla SP3 via Jesi per un incidente stradale che ha coinvolto tre auto. La squadra dei vigili del fuoco sul posto ha collaborato con il personale sanitario e messo in sicurezza i mezzi incidentati.