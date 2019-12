Sbanda e finisce con l'auto nel fosso: anziana e il suo cagnolino estratti dalle lamiere

OSIMO - Paura questa mattina in via di Jesi, dove è avvenuto un fuori strada. Una 82enne originaria di Recanati e residente a Castelfidardo, per cause in corso d’accertamento mentre procedeva in direzione Jesi ha perso il controllo della sua Hyundai ed è finita nel fosso vicino alla strada.

Soccorsa da vigili del fuoco, automedica del 118 e ambulanza della Croce Rossa di Osimo, la signora è stata estratta non senza difficoltà dalle lamiere e trasportata al Pronto Soccorso di Torrette in codice giallo. L’incidente è avvenuto a Campocavallo, al confine con Castelfidardo. Inevitabili le conseguenze sul traffico, a senso unico alternato, e bloccato il tempo necessario al recupero dell’auto dove viaggiava anche il cagnolino della donna.

