Sbanda sul fango e si ribalta â€‹nella scarpata: paura per mamma con due bimbe

OSIMO - Sono salve per miracolo, ma davvero hanno visto la morte in faccia la giovane mamma e le due figliolette che ieri sera si sono imbattute in una strada resa impraticabile dal maltempo. Via Fratte, fra Passatempo e San Biagio, era infatti invasa dai detriti per colpa della grandinata eccezionale. La 31enne di Filottrano stava percorrendo la strada in discesa, insieme alle figlie di 3 e 6 anni. Improvvisamente ha perso il controllo della sua Citroen C3 a causa del fiume di fango presente sulla carreggiata. L’auto è andata in testacoda e poi è finita nella scarpata, ribaltandosi più volte. Dall’incidente-choc le bimbe sono uscite miracolosamente illese: sono state portate per accertamenti al pediatrico Salesi, ma sono già state dimesse. Lievi ferite per la loro mamma.