Santini e stampe al centro â€‹commerciale: truffatori allontanati

OSIMO - “Scherza con i fanti ma lascia in pace i santi”. E' senza dubbio questo uno dei detti più popolari dalle nostre parti, un detto che molto probabilmente non sembra essere conosciuto da una coppia di piemontesi che questa mattina hanno messo in piedi una vero e proprio raggiro con l'immagine di Don Bosco per attirare le vittime. E' accaduto nel parcheggio del centro commerciale Cargo Pier nel territorio comunale di Osimo dove una 31 enne di Cuneo e un 38enne di Torino hanno iniziato ad avvicinare le persone. Tra le mani un immagine di Don Bosco nell'altra invece dei disegni raffiguranti dei tramonti che venivano rilasciati in cambio di una offerta. Un copione recitato alla perfezione al punto tale che numerose persone non hanno esitato a lasciare una offerta. La segnalazione è arrivata al Commissariato di Osimo. In pochi minuti sul posto è arrivata una volante della Polizia che ha messo fine a questa sorta di messa in scena. La coppia nei giorni scorsi era stata fermata nei pressi dell'ospedale Regionale di Torrette dalla Questura di Ancona dove una volta identificata gli era stato rilasciato il foglio di via.