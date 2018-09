Rubano pneumatici â€‹e attrezzi in un'officina: due nomadi denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Venerdì pomeriggio i carabinieri della Stazione di Osimo hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per il reato di furto aggravato in concorso una coppia di nomadi di origine siciliana di 49 e 48 anni. Entrambi pluripregiudicati per reati specifici, i due nomadi sono accusati di aver sottratto presso l’officina di un gommista locale alcuni pneumatici ed attrezzi da lavoro per un valore di circa 1.000 euro, che non sono stati recuperati.