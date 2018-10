Ritrovo in cattedrale la festa dei sessantenni con mons Giuliodori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Con la Santa Messa in Cattedrale, presieduta da Mons. Claudio Giuliodori, anche lui sessantenne, si sono ritrovati alcuni dei 410 “senza testa” nati nel 1958. Presenti Adriano Polenta, Franco Natalucci, Andrea Scarponi, Sirena Rosciani, Fiorella Coltrinari, Anna Maria Faccenda, Orietta Giachè, Adriana Agostinelli, Renato Curina, Luciano Petroselli, Mauro Carletti, Nadia Badaloni, Loredana Graciotti, Alfredo Pasqualini, Giuliana Cola, Isabella Sinibaldi, Graziella Mercanti, Marzia Leonardi, Giordano Guzzini, Marco Bevilacqua, Graziano Mezzelani, Elide Lucaroni, Giovanna Costa, Nadia Paccamicci, Franca Adorni, Giorgio Giuseppetti, Salvatore Ingargiola, Roberto Salomoni, Rita Vaccarini, Silvana Cola, Marisa Mazzieri, Maria Zagaglia, Ivana Baleani, Luciano Buscarini, Armando Pasqualini, Donatella Paoltroni, Marisa Ridolfi, Giuliana Sampaoli, Beatrice Scarponi, Marcello Milone, Elisbetta Tonti, Donatella Salvucci, Flavia Guercio, Luciano Baffetti via skipe dall’Argentina. La festa è continuata in un locale della zona, dove grazie alla generosità dei commercianti osimani si è allestita una lotteria il cui ricavato sarà devoluto ad associazioni di volontariato.