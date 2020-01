«Residenti bersagliati dalle multe. In centro servono più posti auto»

OSIMO - Parcheggi e ancora parcheggi. E’ il leitmotiv dei residenti del centro che sono tornati a lamentare la scarsa possibilità di lasciare l’auto vicino casa nonostante il pass sosta pagato annualmente. L’assemblea del consiglio di quartiere svolta in Municipio mercoledì sera si è incentrata prevalentemente su questo con momenti anche di animato dibattito tra residenti e amministrazione, presente con il sindaco, il vice Paola Andreoni e gli assessori Federica Gatto (viabilità), Michela Glorio (turismo) e Flavio Cardinali (lavori pubblici).

Tra i relatori anche il comandante della Polizia locale Graziano Galassi e un ingegnere di Astea per illustrare la raccolta differenziata sperimentale per la tariffa puntuale che verrà approfondita in un incontro a fine febbraio. Una presenza massiccia per un’assemblea sentita, specie dopo che si è riacceso il dibattito sulla crisi della residenzialità in centro storico. Il comitato Io C’entro, che raggruppa residenti da sempre critici nei confronti del Comune, ha riproposto la Ztl estesa per non allontanare ancora residenti. C’è chi ad esempio ha parlato di varchi elettronici per limitare l’accesso dentro le mura ed altri che hanno chiesto di togliere tutti i posteggi ad alta rotazione, come quelli vicino al Tiramisù. L’unica proposta che però appare fattibile è quella di anticipare dalle 20 alle 19 l’orario in cui i residenti possono parcheggiare negli stalli non dedicati senza rischiare multe.

«Faremo una valutazione della sostenibilità finanziaria e di personale alla Osimo Servizi» assicura l’assessore alla viabilità Federica Gatto. Per Io C’entro infatti «sono i residenti muniti di permesso i più bersagliati dalle multe non riuscendo a rispettare il ferreo regolamento comunale che ci vieta molte zone ed orari».

Altro nodo evidenziato è l’inquinamento acustico: «i residenti di corso Mazzini - spiega il comitato - hanno espresso problematiche che si sono acuite per la sosta selvaggia nella piazza comunale» e in definitiva auspica «incontri più operativi con soluzioni adeguate». L’assessore Gatto ha chiarito che «l’alta rotazione l’abbiamo trovata al nostro insediamento e abbiamo cercato di alleggerirla, ma queste limitazioni sono dovute al fatto che in centro sono presenti ospedale, farmacie, uffici pubblici che necessariamente portano utenti», quindi è ritenuta «necessaria per garantire una sosta veloce e non lo stazionamento costante dei mezzi, e solo in vie limitate».

Sui varchi Gatto spiega che «andrebbe ad incidere pesantemente su tutti, anche sui residenti poiché non potrebbero più accedere neanche amici e parenti ma solo chi ha la residenza, con sanzioni di circa 100 euro» pertanto è necessario «trovare soluzioni alternative, come abbiamo fatto con l’abbattimento del 90% della tariffa del maxiparcheggio, che ha decongestionato il centro». Per il futuro l’assessore ricorda la «realizzazione di un ascensore in via Guasino accanto alle scale mobili permettendo l’estensione del Tiramisù h24». Il sindaco Pugnaloni ha infine assicurato che il progetto Erap per riaprire l’ala inutilizzata della Bruno da Osimo in via S.Lucia prevede a piano terra una dozzina di posteggi che saranno riservati ai residenti.

