Recapitate bollette già scadute, l'ex sindaco sbotta: «No alle sanzioni»

OSIMO - Bollette arrivate fuori tempo massimo, monta la polemica sui social. I clienti di Astea Energia, la società partecipata al 30% di Astea e per il resto da Sgr Rimini, ha fatto pervenire questa settimana nelle case degli osimani la bolletta elettrica di gennaio, solo che la scadenza riportata nello stesso documento è quella del 22 febbraio. In tanti in queste ore sui social hanno manifestato preoccupazione per il rischio di sanzioni, criticando il servizio di recapito della bolletta o l’organizzazione nell’invio da parte di Astea. Di certo qualcosa non ha funzionato. A evidenziare il caso anche l’ex sindaco Stefano Simoncini, che ad esempio su Facebook l’altro ieri ha scritto: «Giungono oggi bollette Astea Energia da pagare il 22, ma di febbraio! Non venga presa sottogamba la cosa, benché surreale, poiché potrebbero applicare delle multe».