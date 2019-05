Raccolgono offerte per i bimbi â€‹ma l'associazione non esiste: denunciati tre romeni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO – Raccolgono offerte per bimbi poveri, ma è una truffa: tre romeni denunciati.Ieri mattina intorno alle 11.30, gli agenti delle Volanti hanno notato in C.so Garibaldi tre romeni di età compresa tra i 23 ed i 28 anni, che avvicinavano continuamente persone anziane o ragazzi e, muniti di cartellina ed uno stampato idoneo ad indurre in errore, proponevano loro di fare un‘offerta per aprire una sedicente associazione per i bambini non udenti, disabili e poveri.Nel corso del controllo gli agenti effettuavano gli accertamenti sui documenti romeni e sulla presunta associazione pubblicizzata da un foglio a colori ove, non a caso, erano riportati i simboli dei disabili e la bandiera italiana, appurando l’inesistenza di tale associazione. Sempre nello stesso documento era riportato un finto indirizzo di un conto corrente e le quote versate dai passanti, anch’esse verosimilmente false, attese le somme di denaro riportate 30, 50, 100 euro, che servivano per convincere le ignare vittime. E così i tre venivano accompagnati in Questura per gli accertamenti e denunciati per tentata truffa aggravata dall’aver approfittato di circostanze di tempo e di luogo o di persona, anche in riferimento all’età tali da ostacolare la pubblica o privata difesaSequestrati anche un centinaio di euro provento dell’attività di truffa. Nell’occasione i tre romeni, giunti in Italia da pochi giorni, venivano allontanati dal Comune di Ancona con Foglio di Via Obbligatorio.