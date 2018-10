Quattro anziani improvvisano un picnic lungo via Flaminia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - «In effetti ad Osimo manca un parco per fare pic-nic! Via Flaminia posto ideale!». Con questo commento è stato pubblicato ieri sui social un video diventato virale che immortala quattro anziani che si sono piazzati a lato di via Flaminia I, la provinciale che da Osimo porta alla Stazione. All’altezza dell’incrocio con via Abbadia i quattro hanno imbastito domenica un tavolino con frigo da campeggio per mangiare qualcosa a pranzo, accanto alla loro auto nera anni ‘70, a quanto pare una Fulvia, con bagagliaio aperto e quattro frecce. Alcuni automobilisti li hanno immortalati incuriositi dalla scena, che magari era usuale trent’anni fa, molto meno oggi. Sui social tanta ilarità, ma anche qualcuno che evidenziava la pericolosità del punto scelto dai anziani, proprio vicino all’incrocio per l’Abbadia.