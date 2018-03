Pugnale, droga e mefisto nel furgone: scappa al posto di blocco, denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - La polizia ha sventato con ogni probabilità alcuni furti fermando un 40enne residente a Osimo. L’uomo aveva nascosto nel furgone che guidava armi da taglio, un passamontagna e droga leggera. Nell’ambito dei servizi di prevenzione, gli agenti diretti dal nuovo commissario Giuseppe Todaro giovedì hanno intercettato a Casenuove un furgone con al volante F.A., già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti, legati soprattutto al consumo di droga. La polizia notando da lontano il furgone fare manovre azzardate ha deciso di fermarlo ma l’uomo alla vista del posto di blocco ha continuato la sua marcia lungo la provinciale in direzione Jesi.Gli agenti si sono lanciati all’inseguimento e la fuga è durata poco in via Jesi: dopo appena 2 chilometri l’osimano il furgone è stato costretto a fermarsi a bordo strada. Il motivo di quel maldestro tentativo di sottrarsi al controllo è stato presto scoperto: l’osimano nel furgone aveva infatti un pugnale di genere proibito, lungo più di 20 centimetri, ma anche un passamontagna di tipo mefisto di colore nero, quelli usati solitamente dai ladri. Alle domande sul perché girasse conq uegli arnesi, l’uomo non ha saputo dare giustificazioni plausibili e così la perquisizione è continuata ed ha permesso agli agenti di scoprire che nel furgone c’erano nascosti anche pochi grammi di hashish per il cui possesso il 40enne è stato segnalato alla Prefettura come consumatore. Oltretutto dai documenti controllati sul posto è emerso che F.A. stava guidando il furgone senza patente, in quanto revocata proprio dalla Prefettura dorica.A quel punto oltre alla denuncia in stato di libertà per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, l’osimano è stato anche multato con un verbale di 5mila euro per la guida con patente revocata, mentre il furgone è stato sottoposto a sequestro. Gli agenti del commissariato di piazza Marconi stanno approfondendo in queste ore le indagini per comprendere se l’uomo denunciato sia coinvolto in qualcuno dei episodi di furto avvenuti nelle settimane scorse nel territorio osimano (appartamenti e automobili), motivo per il quale, come annunciato nel suo insediamento a Osimo nel mese scorso, il nuovo dirigente Giuseppe Todaro ha aumentato i servizi di controllo su strada secondo le direttive del Questore.