Prova i vestiti e poi se ne va dal negozio senza pagarli: arrestata

OSIMO – Ruba vestiti per 50 euro: pizzicata dai carabinieri.La donna, un 26enne nata a Bologna ma residente a Montemarciano, è stata sorpresa dai carabinieri all’uscita del negozio Iper Ygoo, con nascosti addosso vestiti appena rubati per 50 euro. E’ stata arrestata e posta ai domiciliari in attesa della direttissima.