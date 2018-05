Profugo aggredisce poliziotti: â€‹arrestato e condannato, ma già libero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Un richiedente asilo cerca di sottrarsi ai controlli dei poliziotti e, prima di una breve quando inutile fuga, li aggredisce spedendo un agente in ospedale con due costole rotte e una prognosi di 20 giorni. È accaduto a Passatempo nell’ambito dei servizi di prevenzione dei reati con particolare attenzione al fenomeno del degrado urbano, dell’immigrazione clandestina e dello spaccio di sostanze stupefacenti, messi in campo dalla polizia di Stato nello scorso fine settimana.Gli uomini del commissariato di pubblica sicurezza di Osimo, guidati dal vicequestore aggiunto Giuseppe Todaro, sabato scorso hanno proceduto all’arresto di uno straniero di nazionalità nigeriana, U.D. le sue iniziali, di 25 anni, accusato di resistenza e lesioni ad un pubblico ufficiale.Stando agli inquirenti il 25enne nigeriano, che è domiciliato nel Maceratese, si trovava nella zona del supermercato di Passatempo probabilmente per chiedere l’elemosina, ma i reali motivi della sua presenza sono tuttora in corso di accertamento da parte del commissariato di polizia di Osimo. Il ragazzo è stato quindi accompagnato dinnanzi al giudice del Tribunale di Ancona, che ha convalidato il suo arresto e lo ha condannato a sei mesi di reclusione, ma con sospensione condizionale della pena.