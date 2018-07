Pretende i soldi per giocare e picchia i genitori: 45enne "espulso" da casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO – Malato di gioco. Al punto tale da picchiare i genitori ultra settantenni. Per mesi, quasi un anno, un 45enne residente all’Aspio, disoccupato, si è reso protagonista di violenze nei confronti del padre e della madre con i quali convive. All’ennesimo episodio, con strattonate al padre fino a farlo cadere causando lesioni, i genitori hanno chiesto aiuto al commissariato di polizia di Osimo. I poliziotti hanno ritenuto ci fossero gli estremi non solo per i maltrattamenti in famiglia ma anche per lesioni personali nei confronti del padre e rapina nei confronti della madre alla quale aveva sottratto con violenza e minacce le chiavi dell’auto. Il giudice, vista l’informativa inviata dalla polizia, ha emesso il provvedimento di allontanamento: non può più tornare nella casa dei genitori.