Tornano i predoni dell’oro rosso ma fuggono solo con le merendine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Cercavano rame, sono fuggiti con le merendine. Furto fallito lo scorso weekend alla Metalcontrol di via Filottrano, nella zona industriale tra Passatempo e Padiglione, in località Fornace Morando. I malviventi sono entrati in azione o sabato o domenica sera, con l’azienda chiusa. Dai segni lasciati è apparso chiaro che hanno cercato del rame da rubare, come capita sempre più spesso nelle zone industriali. Tuttavia, trovando solo ferro e niente oro rosso da rivendere nel mercato illegale, i ladri si sono soffermati negli uffici consumando e rubando bevande, cioccolato e snack.Alla fine sono fuggiti con un bottino molto scarno: un paio di pinze, qualche decina di euro trovati nei fondo cassa degli uffici e appunto delle merendine. I malviventi sono riusciti a scavalcare il cancello e aprendo senza troppe difficoltà un portone che li ha fatti entrare prima nella zona produzione poi, vista l’assenza di rame, nella zona uffici. Nessun altra ditta di via Filottrano è stata bersaglio del raid ladresco negli ultimi giorni, solo la Metalcontrol: erano ladri pendolari, poco esperti visto il colpo a vuoto. Meno professionisti di quelli che, alcune settimane fa, misero a soqquadro sette aziende della zona industriale di Cerretano a Castelfidardo.