Portafoglio rubato da un pensionato L'uomo ammette il furto

OSIMO - Domenica mattina a Osimo i carabinieri hanno denunciato per furto aggravato un pensionato di 73 anni. A suo carico, sono stati raccolti gravi ed inconfutabili indizi di reità in ordine ad un furto con destrezza, di un portafoglio contenente 250 euro in contanti, ai danni di un 60enne osimano, nella stessa mattinata. Il pensionato, rintracciato e bloccato dai carabinieri osimani e posto di fronte all’evidenza dei fatti, ha ammesso il furto e ha riconsegnato i soldi ai militari che poi li hanno restituiti al proprietario. Per il ladro è scattata la denuncia.