Aveva hashish nascosto nelle mutande. In fumo lo sballo per le feste: giovane arrestato

OSIMO - Lo sballo delle feste è costato caro ad un giovane di Osimo sorpreso a spacciare la droga che nascondeva negli slip. L’operazione porta la firma del Commissariato locale di Polizia, in prima linea assieme ai carabinieri nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti.



Mercoledì scorso, antivigilia di Natale e nella imminenza del ritorno della zona rossa, gli agenti diretti dal commissario Stefano Bortone hanno colto il ragazzo durante l’atto di cedere dosi di hashish ad un coetaneo, già conosciuto dalle forze di polizia in quanto abituale assuntore di stupefacenti. Proprio pedinando quest’ultimo fino al luogo dell’appuntamento, in una zona appena fuori dal centro abitato, i poliziotti sono riusciti a sorprendere in flagranza di reato lo spacciatore, un italo tunisino sulle cui tracce si erano messi da tempo. Il giovane, residente ad Osimo, incensurato e senza stabile occupazione, è stato dichiarato in arresto non appena gli agenti di Polizia, senza essere notati, hanno assistito allo scambio di 200 euro con la droga.



La perquisizione personale effettuata sul posto dagli inquirenti ha portato al sequestro di ulteriori 40 grammi di “fumo”, occultati nella biancheria intima indossata dall’arrestato e già suddivisi in dosi pronte per essere smerciate. Nuovi indizi di colpevolezza sono emersi una volta raggiunto l’appartamento in cui l’italo tunisino vive da quando si è allontanato dalla famiglia d’origine: fra i suoi effetti personali sono stati infatti rinvenuti quasi mille euro in banconote da 20 e 50 euro, ritenute provento dell’illecita attività di spaccio. Il giudice ha convalidato l’arresto ed i sequestri di droga e denaro.

Il processo con rito direttissimo è stato celebrato nel tribunale di Ancona. Di fronte a prove inconfutabili, l’arrestato, d’intesa con il suo difensore, ha scelto di patteggiare la pena, sospesa per la concessione dei benefici di legge, a sei mesi di reclusione e mille euro di multa. Nei confronti dell’acquirente, anche lui di origini tunisine ma nato e residente ad Osimo, si procederà invece con l’ennesima segnalazione all’autorità amministrativa per l’attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, con la speranza possa che possa così risolvere i suoi problemi di salute. L’operazione scaturisce dall’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti in tutta la provincia dal questore di Ancona, Giancarlo Pallini, al fine di reprimere ogni forma di illegalità e in particolar modo lo spaccio di sostanze psicotrope. Una piaga sociale che purtroppo continua a mietere vittime e sembra non subire contraccolpi neppure di fronte alla pandemia e alle più ferree restrizioni imposte dalle misure di prevenzione.



L’impegno degli agenti di Polizia e dei carabinieri per il contrasto allo spaccio ed al consumo di stupefacenti sarà intensificato durante le imminenti festività di fine anno e continuerà incessantemente anche nei prossimi mesi, con attenzione ai luoghi di ritrovo giovanile, terminal di mezzi pubblici, parchi e giardini.

