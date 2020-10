Pezzo di mela gli va di traverso: un operaio rischia di soffocare

OSIMO - Che spavento ieri mattina all’isola ecologica di Astea in via Monsignor Oscar Romero a San Biagio. Un operatore del centro di smistamento rifiuti ha rischiato di rimanere soffocato mangiando una mela mentre era in pausa verso le 10,30. A quanto pare un boccone andato di traverso gli ha reso impossibile la respirazione per alcuni attimi, apparsi lunghissimi. Per precauzione i colleghi hanno chiamato il 118 che ha inviato a San Biagio l’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa. Il dipendente, un 40enne del posto, è stato poi visitato al pronto soccorso e dimesso già nel pomeriggio, ma in un primo momento i colleghi avevano temuto il peggio

APPROFONDIMENTI LE TARIFFE Covid, tamponi rapidi, ecco i prezzi: costerà 18 euro dal...

© RIPRODUZIONE RISERVATA