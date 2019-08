Una persona straziata dal treno merci Fermo il traffico, ritardi fino a 200 minuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Choc questa mattina lungo i binari della linea Adriatica tra le stazioni di Osimo e Loreto: una persona è stata travolta e uccisa da un treno merci.Il convoglio, 47201 della Mercitalia Rail, era partito da Tarvisio e diretto a Fossacesia. Immediati i soccorsi da parte del 118, m purtroppo non c'era più nulla da fare. Secondo gli inquirenti ci sono pochi dubbi sull'ipotesi che si sia trattato di un gesto volontario. Il traffico sulla linea è stato sospeso in attesa di verificare la percorribilità del binario attiguo. È stato attivato un servizio bus sostitutivo per il traffico regionale. Sono stati annunciati ritardi fino a 200 minuti per i treni in transito sull'Ancona-Pescara.