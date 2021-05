«Abbiamo perso il nostro Willy, aiutateci a ritrovarlo. C'è anche una ricompensa»

OSIMO - Tutti alla ricerca di Willy, tenero e giocoso Jack Russell di 4 anni scomparso ormai da tre settimane dalla casa dove abitava a Passatempo di Osimo. La sua famiglia è disposta a ricompensare con 800 euro chi lo ritrova sano e salvo.

L’appello lo ha lanciato a più riprese negli ultimi giorni il suo padrone, Mirko Ghergo, che è alla disperata ricerca del suo amato amico peloso con il quale ha condiviso mille avventure in questi quattro anni. Due settimane fa era stato visto da qualche passante nel distributore di benzina lungo il rettilineo di via Montefanese, che da Padiglione porta a Passatempo, poi, qualche giorno fa, una segnalazione di avvistamento lo aveva dato in zona La Confluenza, lungo il percorso ciclopedonale che costeggia il fiume Musone. «E’ un cane curioso ma molto docile, potete fermarlo senza timore, chiunque lo veda può contattarci al numero 3461469268 oppure al 3397516519» ha scritto Mirko sui social chiedendo aiuto.

