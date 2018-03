Perde il controllo, finisce nel fosso: automobilista di 51 anni soccorso dal 118

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Fuori strada da brividi poco fa a Osimo Stazione. Un uomo stava transitando al volante della sua auto sulla statale quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo ed è finito nel fosso. L’incidente è avvenuto nelle vicinanze del McDonald’s, a poca distanza da Osimo Stazione. Sul posto carabinieri di Osimo e i vigili del fuoco. L’automobilista - un osimano di 51 anni - è stato soccorso dal 118, l'uomo ha riportato solo problemi ad una spalla.