Osimo, perde il controllo dell'auto e sbanda nel dirupo: attimi di grande paura per un ragazzo

ANCONA- Attimi di grande paura questa mattina (22 gennaio), intorno alle ore 8, per un incidente che ha visto coinvolto un giovane nei pressi di via Chiaravallese a Osimo. Alla guida del suo mezzo questi ha perso il controllo sbandando e finendo all'interno di un dirupo.

I soccorsi

La squadra dei Vigili del Fuoco di Osimo, intervenuta con un’autobotte, ha provveduto ad estrarre il conducente in collaborazione con i sanitari del 118, rimuovere l’auto dalla scarpata ed a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Il ragazzo e stato accompagnato successivamente al Pronto Soccorso per accertamenti. Sul posto anche i carabinieri.