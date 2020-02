Per i 100 lavoratori del deposito di Osimo domani è sciopero

OSIMO - È un corollario, non meno amaro, del doloroso il passaggio da Auchan a Conad per i dipendenti dei punti vendita anche marchigiani. Dopo il sit-in dello scorso 13 febbraio, che ha visto la partecipazione dei vertici della Regione, prosegue la protesta dei lavoratori impegnati nel deposito di Osimo con un ulteriore giornata di sciopero prevista per domani. «A seguito della mancanza di risposte da parte di Xpo (uno dei dieci maggiori fornitori di servizi di trasporto e logistica al mondo, ndr) si continuano ad alimentare i timori sulla reale volontà di investire sul magazzino che si sta lentamente spegnendo a causa del calo dei volumi movimentati e dello spostamento della merce verso altre strutture. Siamo convinti che - si legge in una nota congiunta di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs - il deposito rappresenti una risorsa importante per il mondo Conad e che vadano fatte scelte che preservino anche questa unità distributiva affinché venga assicurato un futuro al magazzino e agli oltre 100 lavoratori che a oggi lo vivono». E ancora: «Per tali ragioni, lo sciopero è stato proclamato dalle segreterie regionali di Fisascat Cisl, Filcams Cgil e Uiltucs per l’intero turno di lavoro e vedrà il presidio iniziare alle 9 davanti ai cancelli del deposito».

LEGGI ANCHE:

Pneumatici, rottami e vecchie batterie nella discarica abusiva: denunciata la proprietaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA