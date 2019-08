Intossicati 38 pellegrini-ciclisti arrivati a Osimo dalla Puglia All’ospedale pure un bambino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Dalla Puglia ad Osimo, in bicicletta, per portare olio benedetto al santuario di San Giuseppe da Copertino. Ma il pellegrinaggio è finito con una corsa all’ospedale per un folto gruppo di ciclisti devoti. In 38 (tra cui un bambino di 10 anni) hanno dovuto farsi visitare al pronto soccorso per i classici sintomi dell’intossicazione alimentare, come mal di pancia, nausea, vomito, febbre e problemi intestinali. Ora sono tutti fuori pericolo, ma è stata una notte da incubo per i ciclisti arrivati da Copertino, nel Salento - seguiti in pullman e auto da mogli figli - e per alcuni loro amici residenti nell’Anconetano che si erano ritrovati, come ogni anno, per pregare al santuario di San Giuseppe.