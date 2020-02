Patenti ritirate e maxi-multe: task force della polizia

OSIMO - Nella notte tra sabato e domenica, lungo la SS 16, in località Osimo Stazione, si è svolto un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Questore di Ancona, Dr. Claudio Cracovia, per la prevenzione ed il contrasto delle più gravi illiceità legate alla circolazione dei veicoli, a cominciare dalla preoccupante guida in stato di alterazione psicofisica per l’assunzione di alcool e/o droghe, causa principale di incidenti stradali, spesso mortali.

Con la fondamentale collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Osimo, che ha messo in campo due pattuglie della Polizia Locale coordinate dal Sost. Commissario Daniele Buscarini, il personale del Commissariato di Polizia di Osimo e due pattuglie del Distaccamento dei Polizia Stradale di Jesi, coordinate dal neo Comandante Vice Ispettore Manlio Didimi, hanno proceduto al controllo di ben 280 veicoli tutti intercettati a distanza dal sistema Police Control in dotazione alla Polizia Locale di Osimo, che attraverso la lettura ottica della targhe ha consentito di verificare, in tempo reale, la copertura assicurativa e l’avvenuta revisione del mezzi.



Nel piazzale antistante la stazione ferroviaria, dove insiste anche l’Ufficio distaccato della Polizia Locale, all’uopo utilizzato per la redazione degli atti, tutti i conducenti dei veicoli controllati sono stati sottoposti al precursore etilometrico e per quattro di loro l’etilometro ha poi indiscutibilmente stabilito un tasso alcolemico superiore a quello stabilito dalla legge per una guida sicura. Due persone saranno deferite all’autorità giudiziaria poiché, nel loro caso, la guida in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro, costituisce reato, mentre le altre due, tra cui un diciannovenne neopatentato, con tassi alcolemici superiori a 0,5 ma inferiori a 0,8 g/l,, saranno segnalate al Prefetto di Ancona per la comminazione della prevista sanzione amministrativa che oscillerà tra un minimo di euro 527 ed un massimo di euro 2.108. A tutti i trasgressori sono state immediatamente ritirate le patenti di guida, che verranno sospese di validità, come pena accessoria, per periodo che andrà da tre mesi ad un anno; i loro mezzi sono stati affidati a soggetti risultati idonei per la guida.



