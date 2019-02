Passanti sentono l'odore: scoperta una fuga di Gpl l distributore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Allarme questa mattina per una fuga di gas in un distributore di carburanti a Osimo.E' stato un passante a sentire il forte odore e a dare l'allarme ai Vigili del Fuoco. Giunti sul posto hanno transennato l'aera e poi verificato, insieme al gestore dell'impianto, l'origine del problema. Si trattava di una guarnizione non a tenuta stagna che ha causato la fuga a gas. Il distributore è stato transennato durante l'intervento.