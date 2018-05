Papà e figlia cadono dallo scooter: gravi le condizioni della piccola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Stavano facendo una curva in via Mamiani ad Osimo Stazione quando per cause al vaglio della polizia stradale padre e figlia di quattro anni che erano in scooter sono caduti a terra. Sembrano preoccupanti le condizioni della figlia che è stata portata all'ospedale Salesi, ferite non gravi invece quelle che ha subito il genitore. Sul posto oltre al 118 anche la Croce Rossa di Osimo e la polizia stradale di Jesi.