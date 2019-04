Palpeggiate sull'ascensore: â€‹preso il molestatore seriale del giovedì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Rintracciato e denunciato a piede libero il molestatore seriale del giovedì sul "Tiramisù". Si tratta di un anziano di Osimo incesurato.L'uomo approffitava della calca sull'ascensore per raggiungere il centro (il cosiddetto "Tiramisù") per molestare le donne all'interno dell'impianto sempre con il medesimo copione. Si metteva alle spalle delle vittime, cercando il contatto fisico e poi mettendosi ad ansimare. Pubblicamente redarguito da vittime e testimoni, l'uomo continuava imperterrito e fare su e giù nell'ascensore alla ricerca di altre donne. Ma sempre e soltanto di giovedì, quando l'ascensore è particolarmente affollato per il mercato cittadino. Sono state tre le donne ad aver presentato denuncia: la Polizia è riuscita a risalire all'identità del molestatore anche visionando le immagini di videosorveglianza. Ma, presumibilmente, le vittime sono state di più; per questo Giuseppe Todaro, dirigente del Commissariato di Osimo, invita le altre eventuali donne molestate a rivolgersi alla Polizia.