Precipita nel vuoto mentre monta un'insegna col cestello: arriva l'eliambulanza, grave un operaio

OSIMO – Stava lavorando al montaggio di un'insegna su un capannone industriale quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto. Ora è ricoverato in gravi condizioni a Torrette, dove è stato trasportato dall'eliambulanza del 118, l'operaio che questa mattina, attorno a mezzogiorno, è caduto da un'altezza di circa 4 metri da un cestello elevatore, sotto gli occhi dei colleghi.

L'infortunio è avvenuto a Padiglione di Osimo, in via dei Tigli. Sul posto sono intervenute l'eliambulanza, l'ambulanza medicalizzata di Osimo e la polizia che indaga sull'accaduto insieme agli ispettori del lavoro dell'Asur. Cadendo, l'uomo ha battuto la testa, procurandosi un trauma cranico commotivo, ma non sarebbe in pericolo di vita.

