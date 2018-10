Non c’è pace per il Foro Boario: c'è pure un esibizionista osé

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

OSIMO - Dopo il tossicodipendente salvato per un soffio dall’overdose e i pusher arrestati, in zona Foro Boario ci sarebbe anche un masturbatore. Ieri mattina una residente avrebbe visto un giovanotto che, dopo uno strip, si masturbava sopra al loggiato del Foro Boario, vicino alla statua di Padre Pio in Largo Trieste. Considerando il luogo pubblico e la vicinanza con la scuola materna “Madiba”, la donna ha allertato subito i carabinieri.