Ostetricia, il personale è in ferie: il reparto resterà chiuso per otto giorni

OSIMO - Un reparto intero chiuso per ferie. Il cartello affisso fuori dall’ostetricia e ginecologia di Osimo non lascia spazio a dubbi. Chiuso il punto nascite ormai due anni fa, il reparto continuava comunque a fornire servizi per le donne in dolce attesa fino al momento del parto, per poi essere trasferite a Jesi, Macerata o al Salesi. Ma anche quei servizi secondari, comunque indispensabili per le gestanti, sono stati tutti bloccati questa settimana.