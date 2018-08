Ospedale senza ortopedico: â€‹il ferito in moto deve andare a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Il centauro ferito deve essere portato all’ospedale di Torrette, a Osimo non c’è l’ortopedico. È il sistema sanitario più che il motociclista (buon per lui) a uscire ammaccato dall’incidente avvenuto ieri all’altezza dell’incrocio tra statale 16 e via Flaminia I, ad Osimo Stazione. Attorno alle 9 un anconetano di 46 anni residente a Offagna in sella a un motociclo Honda, percorreva la statale verso Pescara quando si è scontrato con una Opel condotta da un romano di 56 anni residente a Camerano. L’urto, avvenuto per cause ancora da chiarire, ha sbalzato a terra il centauro, soccorso dal personale della Croce Rossa di Osimo che ha dovuto trasportarlo in codice verde a Torrette, a causa dell’indisponibilità di un ortopedico all’ospedale di Osimo. Così l’incidente riapre la ferita della carenza di organico al Ss Benvenuto e Rocco.