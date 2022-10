Ilaria Maiorano, mamma di due bambine, uccisa a 41 anni. Fermato il marito: era ai domiciliari IL VIDEO LE FOTO

OSIMO - Massacrata di botte durante un litigio. Uccisa dal marito all'interno della loro abitazione, un casolare in via Montefanese a Osimo. È questa l'ipotesi su cui stanno lavorando gli inquirenti da questa mattina per la morte di Ilaria Maiorano, 41 anni, mamma di due bambine piccole. Il marito, El Gheddassi Tarik, è stato fermato e si trova piantonato in caserma: l'uomo ha dato inescandescenze e alla stazione dei carabinieri è arrivata un'ambulanza per verificarne le condizioni.

Sul posto i carabinieri e la Scientifica

Una notizia terribile che in un attimo si è sparsa nella cittadina osimana e nella regione: sul posto i militari dell'Arma di Osimo e la scientifica per i rilievi. A trovarla sono stati gli operatori del 118, inviati dai carabinieri, allertati a loro volta da una parente della vittima: il marito era ancora in casa e si sarebbe giustificato dicendo che Ilaria cadendo aveva battuto la testa, perdendo i sensi. El Gheddassi Tarik era agli arresti domiciliari per una questione di droga: erano sposati da 10 anni civilmente e avevano due figli piccoli.

Lo choc del sindaco di Osimo: «Era una mia compagna di scuola»

In tarda mattinata davanti al casolare in via Montefanese è arrivato il sindaco di Osimo, Simone Pugnaloni, sconvolto dalla notizia della morte di Ilaria Maiorano: «Era una mia compagna di scuola, quando l'ho saputo sono corso qui. Non so altro. I carabinieri stanno lavorando per chiarire le cause della morte è giusto lasciarli indagare approfonditamente prima di esprimersi».

L'Imam: «Una famiglia tranquilla»

Sul luogo del delitto anche l'imam della comunità islamica di Osimo, che ha parlato di una «famiglia tranquilla» che frequentava anche con i figli la moschea locale. «Ho saputo della tragedia alle 9 di stamattina - ha raccontato l'Imam al Corriere Adriatico - e sono corso qui. Conosco bene la famiglia, soprattutto la donna: portava tutte le domeniche i bambini alla moschea. Imparavano l'arabo. Sono scioccato, senza parole. Mai avrei pensato potesse accadere una cosa del genere».

Cosa è avvenuto nel casolare?

In casa non sono state trovate tracce di sangue. Cosa è avvenuto nel casolare per scatenare una tragedia di queste proporzioni? È quanto dovrà chiarire il marito di Ilaria Maiorano, attualmente in caserma piantonato dai carabinieri. El Gheddassi Tarik dovrà spiegare cosa è successo per chiarire le cause della morte della giovane donna. L'uomo in un primo momento ha detto ai soccorritori che Ilaria avrebbe perso l'equilibrio e sia caduta sbattendo a terra violentemente la testa, ma gli inquirenti non sono convinti della sua versione, che sarebbe incompatibile con i segni di violenza sul corpo della povera mamma. Più verosimile, da quanto trapela, che tra i due ci sia stato un forte litigio (Ilaria avrebbe interrotto una telefonata con una parente e poi non avrebbe più risposto).

