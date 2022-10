Choc nelle Marche: uccisa mamma di due bimbi. Arrestato l'omicida GUARDA FOTO E VIDEO

OSIMO - Un'altra notizia che scuote le Marche dopo il tragico incidente di ieri a Serra San Quirico dove hanno perso la vita due donne. Questa mattina ad Osimo - zona Padiglione, per la precisione in via Montefanese - è stata uccisa una donna di 41 anni, italiana, massacrata di botte da uno straniero. Grande caos e trambusto, non è escluso che l'autore del delitto sia il compagno. Sulla drammatica vicenda hanno già avviato le indagini i carabinieri di Osimo: l'autore del delitto dovrebbe essere un cittadino di nazionalità marocchina è già stato arrestato. Sul posto per i rilievi anche la Scientifica con la notizia che si sta diffondendo in tutta la regione lasciando allibiti un po' tutti.

L'Imam: «Una famiglia tranquilla»

Sul luogo del delitto anche l'imam della comunità islamica di Osimo, che ha parlato di una «famiglia tranquilla» che frequentava anche con i figli la moschea locale. In questo momento sono in corso i rilievi di polizia scientifica. Il corpo della donna sarà esaminato da un medico legale.

IL DELITTO PADOVANI

L'ha aspettata per due ore sotto casa, con un martello, determinato a portare a termine la sua missione. Massacrare Alessandra Matteuzzi, 56 anni, storia d'amore ormai finita e trasformata in persecuzione. Quando lei l'ha visto ha telefonato alla sorella, una disperata richiesta di aiuto: «Gridava vattene, ti prego, fermati», racconta Stefania. Giovanni Padovani, 27 anni, una dignitosa carriera di calciatore nelle serie minori e ambizioni da modello, è andato fino in fondo.

