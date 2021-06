Scontro furgone-moto: il centauro 18enne perde molto sangue, arriva l'eliambulanza

OSIMO – Ha rischiato grosso il motociclista che questa mattina mattina verso le 9,45 si è schiantato su un furgone del corriere Bartolini a Osimo Stazione. Vista la dinamica dell’incidente, si è alzata anche l’eliambulanza da Torrette per trasportarlo d’urgenza all’ospedale regionale per un forte politrauma. In particolare aveva subito una brutta ferita ad una gamba con conseguente perdita di molto sangue. Sottoposto a delicato intervento chirurgico, il centauro, un anconetano di 18 anni, è ora fuori pericolo ma ne avrà per diverse settimane.

