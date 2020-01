Nuove regole ragazzi esclusi dalle lezioni di batteria: i corsi alla Bruno da Osimo riservati solo ai suoi iscritti

OSIMO - Quattro famiglie sul piede di guerra dopo che i figli sono stati esclusi dai corsi extrascolastici frequentati da 8 anni. Si tratta di ragazzi coinvolti in “Scuole Aperte”, il progetto extracurriculare dell’istituto Bruno da Osimo, che da anni riscuote successo anche grazie allo studio della musica. Ad Osimo Stazione in particolare lo studio della batteria è andato per la maggiore tanto che i ragazzi per anni hanno continuato a partecipare al progetto di pomeriggio benché frequentassero ormai le scuole superiori. Da quest’anno però “Scuole Aperte” è stato limitato solo agli studenti che frequentano il plesso. Monica Bordoni (Liste civiche) annuncia un’interrogazione in Consilgio e si appella alla dirigenza scolastica e all’amministrazione Pugnaloni «affinché si adoperino a trovare una soluzione per questi ragazzi, delusi dal servizio negato pur se a pagamento. Le tanto conclamate politiche giovanili vanno sostenute e non ostacolate» e suggerisce quindi «l’estensione della polizza assicurativa della scuola per risolvere il problema a favore dei 4 ragazzi, disponibili anche a farsi carico dell’eventuale quota assicurativa». © RIPRODUZIONE RISERVATA