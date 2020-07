Nella notte dei dj in centro è un delirio: tutti ammassati e senza mascherine

OSIMO - Scene mai viste a Osimo. Con la piazza centrale stracolma di ragazzi a ballare, la musica dei dj suonata dal teatro e dagli uffici del Municipio sopra le logge, riaccendendo il centro storico trasformato per qualche ora in discoteca a cielo aperto. Un successo di presenze, tanti affari per i locali, un divertimento per i giovani che stanno riscoprendo la città. Tutto bello, se non fosse che siamo ancora, almeno fino al 31 luglio, in stato d’emergenza per il Covid, con regole da rispettare sul distanziamento sociale.

Regole che sabato sera a Osimo quasi nessuno ha seguito. Il contrario di quanto successo la stessa sera nella vicina Offagna, dove han debuttato le “Cene medievali”, il nuovo format delle rievocazioni storiche. Schizofrenia nell’interpretazione della normativa: impossibile organizzare feste private in aree ludiche comunali, ma via libera all’arrivo in centro di migliaia di giovani per la Osimo Vertical Night. L’evento organizzato da Comune e Asso, col supporto di alcuni locali del centro, è stato un successo che consacra la rinascita della movida a Osimo come non si era mai vista negli ultimi 20 anni. Ma le foto che sono circolate ieri parlano chiaro: se in piazza Dante e in parte piazza del Teatro, dove c’erano alcuni dj a suonare, le zone recintate e dove si poteva ballare sono rimaste contingentate, con massimo 200 persone alla volta, in piazza Boccolino, dove la musica veniva sparata dal primo piano del Municipio, le persone si sono affollate oltremisura. Senza considerare le zone intermedie, come corso Mazzini, sempre stracolmo dalle 22 e fin oltre la mezzanotte.

«All’aperto si può stare anche senza mascherina rispettando il distanziamento, io l’ho tenuta fino all’una invitando tutti al senso civico», ha precisato ieri il sindaco Pugnaloni, che sui social aveva decantato il successo dell’iniziativa, voluta per lanciare la mostra sulla street art che inaugurerà giovedì al Campana. Ma in piazza Boccolino e lungo il corso è stato quasi impossibile rispettare il distanziamento di un metro, e in pochissimi hanno indossato la mascherina. Gli assembramenti ripresi da foto e video rilanciati sui social hanno scatenato polemiche e proteste contro l’amministrazione comunale, rea di dover dare l’esempio anziché organizzare situazioni di potenziale rischio. La Croce Rossa, che ha dovuto ad esempio soccorrere una ragazzina sirolese che si è sentita male per abuso di alcol a piazza Nuova, ha fatto difficoltà a portarla poi al vicino ospedale transitando per piazza del Comune, visto l’intasamento di gente.

A Offagna tutt’altra storia: in piazza per le cene medievali massimo 150 persone, con tavolata enorme per garantire distanziamento e animazioni in costume ridotte. La capogruppo delle Liste civiche Monica Bordoni va all’attacco: «Se ci sono Comuni che hanno annullato feste per evitare problemi non capisco perché a Osimo si organizzano eventi per incentivare la movida in un momento del genere, mettendo a rischio tutta la cittadinanza in caso di focolaio». Polizia locale e commissariato sono intervenuti più volte per richiamare i giovani a distanziarsi, ma non risultano denunce o sanzioni.

