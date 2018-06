Non vanno a lezione finiscono nei guai: party nella scuola diroccata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Saltano la scuola e si rifugiano in un plesso chiuso da ormai 10 anni a bere alcol e fumare tabacco. Cinque ragazzini finiscono nei guai dopo il blitz di ieri degli agenti della polizia locale e di quelli del commissariato di Osimo. A metà mattinata alcuni residenti di via Michelangelo hanno avvertito dei rumori provenire dall’interno della scuola ex Leopardi, lungo la strada che sale dalla zona Misericordia al centro storico.