Neonata in un attimo cade dal fasciatoio: attimi di panico, portata al Salesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Un movimento rapido e la neonata è caduta dal fasciatoio. Attimi di terrore ieri sera, poco dopo le 19.30, quando in una frazione di secondo la mamma ha visto scivolare a terra la piccina. Dall’abitazione di Passatempo è immediatamente scattata la richiesta di intervento alla centrale operativa del 118, ma nel frattempo i genitori hanno deciso di prendere la macchina per cercare di guadagnare tempo e arrivare il prima possibile al pronto soccorso pediatrico del Salesi.Tentativo vanificato dal traffico, particolarmente intenso in quel momento, e per questo è scattata una sorta di staffetta tra le ambulanze. In pochi minuti la neonata è così arrivata al Pediatrico dove è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. Ai dottori anche il compito di aiutare la mamma a superare lo choc dopo aver assistito alla caduta della figlia dal fasciatoio.