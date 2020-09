Musica e skate per Emanuele: lo zio ringrazia gli amici che sabato hanno cercato di salvarlo in mare a Sirolo

OSIMO - Sulle note della sua musica e le più grandi sue passioni, chitarra e skateboard, adagiate accanto al feretro. Così se ne è andato nel suo ultimo viaggio Emanuele Gualini, il 36enne osimano morto sabato pomeriggio per annegamento a Sirolo. Un tuffo dai grottini della spiaggia dei Lavi gli è stato fatale a causa del mare agitato che non gli ha permesso di risalire. Inutili i tentativi di due suoi amici, che hanno rischiato anche loro di non farcela nel tentativo, vano, di salvare Emanuele. A loro si è rivolto ieri dalla chiesa del San Carlo, durante la funzione funebre, lo zio Araldo: «Magari tutti fossero coraggiosi e generosi come quei due angeli custodi, so che Emanuele vi sarà vicino».



La funzione non è stata tradizionale, senza omelia ma con tante letture. A guidarla don Andrea Cesarini mentre il parroco del San Carlo ha messo a disposizione i volontari che all’ingresso hanno garantito il rispetto del protocollo anti-Covid. Decine di persone rimaste fuori nonostante il maltempo per portare un ultimo saluto a Nisba, come anche lui si faceva chiamare dagli amici. Non dal fratello Francesco, che leggendo un ricordo gli si è rivolto con il nome usato in famiglia, un semplice Manu, che ha lasciato un vuoto incolmabile. La zia Anna Maria ha letto un messaggio toccante, così come i compagni della band The Livermores: «Era un ragazzo speciale, solare, che riusciva sempre a dare la carica a tutti. Abbiamo ricevuto tanti messaggi di affetto da tutta Italia e anche da fuori confine, perché ovunque si esibiva era un successo» hanno detto gli amici. Il Comune di Camerano ha inviato un messaggio per evidenziare l’importanza e la bravura di Emanuele nel suo lavoro di assistente scolastico alla media Pellico tramite la cooperativa Cooss. Dopo la lettura di un passo del Vangelo e dei ricordi di parenti, amici e cooperativa, il feretro è stato accompagnato fuori. Sullo sfondo la musica dei The Livermores e la voce di Nisba che ha fatto emozionare tutti. Con la sua chitarra e lo skate che usava all’Ignopark della Vescovara ad accompagnarlo nell’ultimo prematuro viaggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA