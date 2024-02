Frontale tra una Panda e un'automedica sulla Perugia-Ancona: muore una donna di Osimo, gravi due sanitari

Una donna di Osimo è morta questa mattina in un incidente avvenuto in prossimità della galleria di Casacastalda sulla Perugia-Ancona. Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un frontale tra un’automedica e una Fiat Panda che viaggiava in senso opposto, direzione Ancona. Coinvolta nel sinistro una terza vettura.

La persona deceduta è una donna residente a Osimo che viaggiava a bordo della Panda, mentre risultano feriti gravemente due uomini che erano sull'auto medica.

Al momento il traffico è interrotto sulla quattro corsie, con uscita obbligatoria prima di Casacastalda e di Valfabbrica.