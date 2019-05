Movida e sosta selvaggia: blitz dei vigili urbani sulle auto in divieto

di Giacomo Quattrini

OSIMO - Sosta selvaggia in piazza del Comune domenica pomeriggio con raffica di multe da parte della polizia locale. L’arrivo dei nuovi bar sta attirando nuovo interesse da parte dei giovani che anche domenica, nonostante il maltempo, si sono portati in piazza Boccolino. Solo che alcuni automobilisti, una ventina circa, hanno lasciato comodamente l’auto in sosta davanti alla facciata del Municipio, dove non ci sono stalli per i parcheggi.Così sono scattati i controlli degli agenti della municipale: alcuni avventori sono corsi in tempo a spostare l’auto, ma altri hanno preso la multa per divieto di sosta (41 euro che diventa 28 se pagata entro 10 giorni). Undici sono state le sanzioni emesse, con strascico di polemiche. Simone Sanseverinati, in passato in Forza Italia e ora candidato della lista Green Latini sindaco, ha accusato l’amministrazione comunale di non prevedere soluzioni alternative per facilitare la sosta vicino ai nuovi locali.