Osimo, guida con la patente sospesa una moto senza revisione: multa record da più di 5mila euro

OSIMO – Non solo guidava quella moto priva di revisione, ma anche con la patente sospesa dall’anno scorso e che sarebbe stata ripristinata solo nel 2026. A finire nei guai un motociclista pregiudicato che ieri mattina è incappato in un posto di controllo lungo la statale Adriatica a Osimo Stazione. La pattuglia della polizia locale di Osimo, con il supporto del sistema di videosorveglianza che segnalava l’avvicinarsi di un mezzo in posizione irregolare.

Il conducente, che non era il proprietario del mezzo, al controllo da parte degli agenti è risultato anche sprovvisto di carta di circolazione e patente. È emerso che l’uomo, già noto alle autorità per plurimi reati, non solo circolava con la patente scaduta ma pure sottoposta a sospensione dal 2022 per 4 anni. La pattuglia ha quindi immediatamente provveduto ad elevare le sanzioni previste dal Codice della Strada per un ammontare di 5.100 euro, con fermo amministrativo del mezzo per la durata di 3 mesi.