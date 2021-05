In lacrime per Guido Baldini, morto sotto gli occhi della moglie: se ne va un pezzo di storia del commercio osimano

OSIMO - È morto all’improvviso, davanti agli occhi dell’amata moglie. Se ne è andato così, venerdì scorso, Guido Baldini, 72 anni, un pezzo di storia del commercio osimano. Persona sempre molto attiva, che amava fare sport per tenersi in forma, Guido è stato colpito da un infarto fulminante nella casa in campagna mentre trasportava la legna.

Bonus tv, come funziona? Isee, dispositivi idonei, moduli: tutte le informazioni

Centri commerciali in zona gialla, regole e giorni apertura. Ecco quando è possibile fare shopping

Ha avvertito un malore, non ha fatto in tempo a chiedere aiuto e si è accasciato subito a terra. Per la moglie Meri, che era lì vicino, non c’è stato nulla da fare. Ha chiamato i soccorsi ma era troppo tardi. L’infarto non ha lasciato scampo a Guido, che in passato non aveva mai avuto apparenti problemi cardiaci.

A piangerlo, oltre alla moglie al figlio Antonello, tanti osimani che nel corso degli anni lo hanno conosciuto ed apprezzato come commerciante. Guido è infatti stato per decenni il titolare dei negozi di casalinghi Casabella, un nome che ha fatto la storia del commercio della Osimo del boom economico in particolare dagli anni Sessanta agli Ottanta. Nel momento migliore, prima del proliferare dei centri commerciali, erano ben tre i negozi Casabella, di cui uno a San Marco e uno in via Lionetta.

Poi, con il commercio del centro entrato in crisi negli anni Novanta, anche Guido decise di spostare il suo Casabella in periferia, in quello che fu il primo parco commerciale di Osimo, in via Einaudi, fino al suo pensionamento. L’ultimo negozio Casabella, ormai non più suo, chiuse nel 2011 in corso Mazzini. I funerali si sono svolti ieri pomeriggio a San Marco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA